(Özel) Tek yumurta ikizi sporcuların hedefi Dünya Şampiyonluğu

Manisa'da 2,5 yıl önce Muay-Thai sporuna başlayan tek yumurta ikizleri Ahmet Batuhan ve Cemil Baran Onkardeşler, ilk madalyalarını almanın mutluluğunu yaşıyor. Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe giren ikiz kardeşlerin hedefi, milli takımın ardından Dünya Şampiyonu olmak.

Manisa'da babalarının tavsiyesi üzerine Muay-Thai sporuna başlayan, tek yumurta ikizleri Ahmet Batuhan ve Cemil Baran Onkardeşler, Kütahya'da yapılan Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda ilk madalyalarını aldı. Şehzadeler Muay-Thai Eğitim Merkezi sporcuları Ahmet Batuhan Onkardeşler Türkiye 2'ncisi olurken, Cemil Baran Onkardeşler ise Türkiye 3'ncüsü oldu. Bu sene liseye gidecek olan 14 yaşındaki ikizler, Dünya Şampiyonluğu hedefleri doğrultusunda antrenmanlarını Muay-Thai Milli Takım Antrenörü ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Ediz Barış öncülüğünde aralıksız sürdürüyor.

İlk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 3'ncülük elde eden Cemil Baran Onkardeşler, "2,5 senedir bu sporu yapıyorum. Kütahya'da Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda 3'ncü oldum. Sporu seviyorum. Beni spora bağlayan babam. Bana çok destek oldu. Yaptığım sporun derslerime de olumlu katkısı oldu ve başarılıyım. İkizim yenilince ben de üzülüyorum. İster istemez performansıma yansıyor. Benim de performansım düşüyor. Hedefimiz önce Türkiye Şampiyonu, ardından da milli takıma girerek, Dünya Şampiyonu olmak" diye konuştu.

Ahmet Batuhan Onkardeşler ise, "Babamın tavsiyesi ile bu spora başladım. Ediz hocamın desteğiyle çok büyük yerlere geldim. Türkiye 2'ncisi oldum. Hedefim milli takıma giderek, Dünya Şampiyonu olmak" diye konuştu.

Muay-Thai Milli Takım Antrenörü ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Ediz Barış da öğrencilerinin azimle çalıştığını belirtti. Barış şöyle devam etti: "İkizler spora başlayalı 2,5 sene oldu. İyi bir performans sergiliyorlar. Okullarında başarılı olan sporcularımız bu sene ilk defa katıldığı Türkiye Şampiyonluğu'nda zorlu rakiplerini geride bırakarak derece aldılar. Her sporcunun hedefi milli takımda yer almak, hedefleri doğrultusunda çalışıyorlar."