Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. “Değerli başkanımız gayet güzel hizmetleri hayata geçirmiş” diyen Özhaseki, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.

2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı için Manisa'ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Özhaseki'ye AK Parti MKYK Üyeleri, Manisa Milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Yunusemre ilçesi hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, ilçenin kurucu belediye başkanı olarak yapılan ve yapılması planlanın projeleri anlattı.

Belediye Başkanı Çerçi ve ekibini kutlayan Mehmet Özhaseki, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Değerli başkanımız gayet güzel hizmetleri hayata geçirmiş, kutluyorum” diyen Mehmet Özhaseki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Başkanımızın projelerini yerinde görme, kendisinden dinleme fırsatı bulduk. Değerli başkanımı tebrik ediyorum. Allah'tan hayırlı hizmet, uzun ömür diliyorum. Gayet güzel hizmetleri hayata geçirmiş, kutluyorum. AK Partili arkadaşlarımızın tamamı hizmet noktasında hiçbir eksiği olmayan arkadaşlarımız. Çünkü iyi niyetle yola çıkıyorlar. Hizmet etmeyi bir ibadet gibi gördükleri için de başarılı oluyorlar. Başkanımız bizim kadim dostumuz. Aynı davaya yıllarca gönül verdik, hizmet ettik. Belediye başkanlığında da güzel işler yapıyor. İnşallah bundan sonra da başarıları devam eder.”

Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ziyaret sonunda anı defterini imzalarken; Başkan Çerçi günün anısına Özhaseki'ye Geleneksel Türk İslam El Sanatlarını konu alan tablo hediye etti.