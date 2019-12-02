Özkasap, Berlin'de TATSO Genel Kuruluna katıldı

Olağan Genel Kurul Toplantısına, TOBB Ticaret Borsaları Konseyi'ni ve Manisa iş dünyasını temsilen Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO/TD-IHK) işbirliğinde 28-30 Kasım tarihleri arasında organize edilen bir dizi program dahilinde, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk İş Dünyası Heyeti, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman iş dünyası temsilcileriyle ekonomi, karşılıklı güven ve ticari hacmin arttırılması ekseninde temaslarda bulundu. Programda, Manisa'yı Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap temsil etti. Özkasap, gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin en büyük ticari partnerlerinden birisi olan ve en fazla insanımızın yaşadığı, Dünyanın da en büyük dördüncü ekonomik gücü olan Almanya ile olan ilişkilerimizin her zaman çok büyük önemi bulunmaktadır. Hem ülkemiz, hem de Almanya'daki müteşebbis gurbetçilerimizin ticari kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu yönde etkin bir lobi oluşturulabilmesi için iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Almanya başta çekirdeksiz kuru üzüm ve konserve ürünleri ihracatı olmak üzere, tarıma dayalı ihracatçı işletmelerimiz faaliyetleri bakımından, Manisa için de ayrı bir önem ve özellik taşıyor. TİM verilerine göre Almanya, Manisa'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke. Bu ihracat rakamının içerisinde tarıma dayalı ihracat da önemli bir yer teşkil ediyor. Berlin programında, Türkiye ve Almanya'nın önde gelen firmaları ve kamu kuruluşlarının katılımıyla yapılan oturumlarda, tarım ve tarıma dayalı sektörler de dahil, işbirliği potansiyeli karşılıklı olarak ayrıntılarıyla ele alınmaya çalışıldı. Elde edilen sonuçlar ve işbirliği tespitleri TOBB çatısı altında ve heyette yer alan Türk iş dünyası temsilcileri tarafından takip edilecek. Manisa Ticaret Borsası olarak Bizler de Berlin temaslarımızdan hareketle, başta Almanya olmak üzere, Manisa'nın AB Ülkeleri ile ticaretinin daha iyi seviyelere nasıl taşınabileceği üzerinde TATSO ile çalışmalarımıza devam edeceğiz”