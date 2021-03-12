Öztürk ve Bitgin milli takım kampında

Milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı, Tunus ve Arnavutluk'taki hazırlık kampına 2 sporcu yolladı.

Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcularından Şilan Bitgin, Tunus'ta yapılan judo ortak çalışma kampına katılırken, Hilal Öztürk ise Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan büyük bayanlar uluslararası ortak çalışma kampına katıldı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Uluslar arası ortak çalışma kampına katılan Milli Judocu Hilal Öztürk'ün Nisan ayında Antalya'da yapılacak olan Grand Slam müsabakalarına katılacağını söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milli Takım kampına katılarak Türkiye'yi temsil edecek olan Belediyesporlu judoculara başarılar diledi.