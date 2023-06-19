Pako Cruz, 1 sezon daha Manisa BBSK'da

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, iç transferde Meksikalı yıldız isim Pako Cruz'un sözleşmesini uzattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Manisa BBSK, iç transferde Meksikalı yıldız oyuncusu Pako Cruz ile yeniden anlaştı. Geçtiğimiz sezonun öne çıkan isimlerinden olan Pako Cruz, 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. 2022-2023 sezonunda 32.2 dakika süre ortalaması ile 16.8 sayı, 2 ribaund ve 2.9 asist istatistiği ile oynayan Cruz, ligin en dominant isimlerinden biri olmuştu. Cruz, 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42.5'lik iyi bir oran yakalamıştı.