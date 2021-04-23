Pandemide 23 Nisan'a sade kutlama

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sade bir törenle kutlandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'nin anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende bir konuşma yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza ve gençlerimize ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz' dediği tarihi mesajıyla 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara hediye etmiştir. Bugün dünyanın tek Çocuk Bayramı olması da ayrı bir önem arz ediyor. Bu bayramın çocuklara armağan edilmesinin de büyük anlamı vardır. Çünkü çocuk gelecektir, çocuk gelişimdir, yükseliştir ve çocuk güvendir” dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'nin konuşmasının ardından Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu öğrencilerinin okuduğu şiirlerle tören sona erdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise, pandemi şartları nedeniyle sade bir tören yaptıklarını açıklayarak, “Ben inanıyorum bütün Manisalılar evlerini bayraklarla süsleyerek Manisa'yı dışarıdan görenler Manisa'da 23 Nisan yaşıyor dedirtebilir. Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum.” dedi.