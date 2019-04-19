Pankreas kanseri hasta sağlığına Manisa'da kavuştu

Pankreas kanseri olan ve hastalığın karaciğerine sıçradığını öğrenen 47 yaşındaki Celal Akyol bir yandan kemoterapiye devam ederken bir yandan da Manisalı bitki uzmanı Şevki Güngör'ün verdiği bitkisel ürünlerle 4 ay gibi kısa bir sürede sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan Celal Akyol, pankreas kanseri olduğunu ve hastalığın karaciğerine sıçradığını öğrendi. Tıbbi anlamda tedavisine hemen başlanan Akyol'a doktorları umut vermezken, İnternetten bulduğu Ege Lokman olarak bilinen bitkisel tedavi uzmanı Şevki Güngör'ün uyguladığı kürle birlikte 4 ay gibi kısa bir sürede sağlığına kavuştu.

İstanbul'da bir hastanede 16 Kasım 2018 tarihinde yapılan tahlillerde hem pankreasında hem de karaciğerinde lezyonlar saptanan Akyol'un 21 Mart tarihinde yine aynı hastanede yapılan tahlillerinde ise hiçbir lezyona rastlanmadığı tespit edildi.

Pankreas Kanseri olduğunu öğrendikten sonra tıbbi tedaviye başlandığını ve kemoterapi görmeye başladığını kaydeden Celal Akyol, hastalığıyla ilgili İnternette araştırmalar yaparken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ege Lokman olarak bilinen Şevki Güngör'ün bitkisel tedavilerini öğrendiğini söyledi. Kendisiyle temasa geçerek Kırkağaç'a gittiğini anlatan Akyol, "Pankreas kanseri olduğumu öğrendikten sonra vakit kaybetmeden tıbbi tedaviye başladık. Kemoterapi görürken doktorlar bana umut vermedi. Tedavim devam ederken yaklaşık 4 ay önce Ege Lokman olarak bilinen Şevki Güngör'e ulaştım. Raporlarımı yanımda götürdüm ve bana tıbbi tedavimin yanında bitkisel kürlerle tedaviye devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de bitkisel kür tedavisine başladım. Yaklaşık 4 ay sonra çıkan sonuçlarım da ne pankreasım da ne de karaciğerim de bir kitleye rastlanmadı. Artık Kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum. Ama tedavi sürecim devam ediyor. planlanan 4 kür tedavim daha var. Bundan sonrası artık koruma amaçlı tedavim devam edecek." diye konuştu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesindeki bitkisel tedavi uzmanı olan ve Ege Lokman olarak bilinen Şevki Güngör ise, "Celal Akyol bize geldiğinde yanında getirdiği raporları inceledim. Pankreasında ve karaciğerinde kitleler vardı. Pankreas kanseriydi. Kendisine hem tıbbi tedavi almasını ayrıca biz de takviye olarak bitkisel kürler vererek iyileşebileceğini söyledim. Yaklaşık 4 aydır hem tıbbi hem bitkisel anlamda bizden ürün kullanıyor. Her iki tedavi şeklini de uyguladığı için hızlı bir şekilde iyileşme gördük. 4 ay sonunda yapılan tahlillerde pankreas ve karaciğerdeki kistler tamamen yok oldu. Bize gelen hastalara Celal Akyol da olduğu gibi tıbbi tedavi ile birlikte bizim ürünleri kullandıkları takdirde daha hızlı iyileştiklerini görüyoruz" dedi.