Para alan şoför kartını okutmazsa şoför kartı iptal olacak

Çetin, "Para alan arkadaşlar şoför kartını mutlaka okutsun. Okutmadığı takdirde şoför kartına el konulacak. İlkinde 6 ay, ikincisinde 1 yıl şoför kartına el koyacağız. Alınan o paralarla hizmetler yapılıyor.” dedi.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından merkezde hizmet veren işletmeciler ve şoförlerine çalışma usul ve esasları ile halkla ilişkiler konusunda eğitim verildi. Eğitime 155 Nolu Kooperatif, 141 Nolu Kooperatif, 131 ve 132 Nolu Kooperatif, 163 Nolu Kooperatif işletmecisi ve şoförlerine eğitim verildi. Eğitime ayrıca Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa 155 Nolu Şehir içi Denetimli Özel Halk otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Erdoğan Akatmacı da katıldı.

Bu tür eğitimlerin önemli olduğunu kaydeden Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, “Uzun mesailer yapıyorsunuz. Zor şartlarda çalışıyorsunuz. Bu bilgiler inşallah faydalı olur.” dedi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin, okul önlerinde, hastane önlerinde zorunlu olmadıkça kornaya basılmaması gerektiğini söyledi. Çetin, özellikle hayati önem arz eden sınav dönemlerinde insanları rahatsız edecek ıslık korna, havalı kornalara kesinlikle izin vermediklerini belirterek, şoförlerin kılık kıyafete uyması gerektiğini dile getirdi. Şoförlerin araçlarına binen insanlara nazik, saygılı olması gerektiğinin altını da çizen Çetin, “Kesinlikle ve kesinlikle vatandaşlarla münakaşaya girilmeyecek. Para alan arkadaşlar şoför kartını mutlaka okutsun. Okutmadığı takdirde şoför kartına el konulacak. İlkinde 6 ay, ikincisinde 1 yıl şoför kartına el koyacağız. Alınan o paralarla hizmetler yapılıyor.” diye konuştu.

Şoförlerin çalıştıkları hatların ilk ve son durak dahil duraklarda bulunan yolcuları alması çağrısında bulunan Çetin, “Kesinlikle güzergah dışına çıkmayın. Yolcu indirme ve bindirme durakları dışında bekleme yapmayın, yolcuları indirip bindirmeyin. Bu konuda vatandaşlardan çok sayıda şikayet geliyor. Durak dışında çok acil olmadığı sürece yolcu almayın." ifadelerini kullandı.