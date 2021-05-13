Park ettiği araç çalındı, jandarma aynı gün buldu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çalınan otomobil jandarma tarafından Salihli'nin Sart Mahallesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesinde bugün saat 17.00 sıralarında Ö.F. (25) isimli şahıs Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, Gökkaya Mevkii ışıklarda kendisine ait 45 B 6745 plakalı Doğan SLX marka aracını park ettiği ve döndüğünde aracının çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma neticesinde aracın Salihli Sart mevkiinde olduğu tespit edilerek, Sart karakolu ile yapılan ortak çalışma ile şüpheli M.K. (48) isimli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan M.K. gözaltına alındı. Olayla ile ilgili tahkikata başlanırken bayram günü aracı çalınan Ö.F.'ye aracı gün içinde teslim edildi.