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Park halindeki araç alev topuna döndü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araç alev topuna döndü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araç alev topuna döndü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.


Olay bu akşam 23.30 sıralarında Yunusemre İlçesi kırsal Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. A. G.'ye ait 45 EU 081 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç hurdaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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