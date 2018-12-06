Park halindeki iş makinesi alev alev yandı

Manisa’nın Kula ilçesinde park halinde bulunan bir iş makinesi, bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Manisa'nın Kula ilçesinde park halinde bulunan bir iş makinesi, bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Bahar Evleri Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahar Evleri Sitesi yanındaki tarlada park halinde bulunan Coşkun Karataş'a ait 46 0010 0123 plakalı iş makinesinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Kısa devre sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.