Parklardaki zeytin ağaçları ihtiyaç sahiplerinin sofrasını lezzetlendirecek

Zeytinlerden elde edilen yaklaşık bin 300 kilogram zeytinyağı aşevi ve hayır merkezince ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemeklerde kullanılacak.

Turgutlu Belediyesine ait alanlarda bulunan zeytin ağaçlarını hasat eden belediye ekipleri, bu yıl bin 300 kilogram zeytinyağı ile aşevi ve hayır merkezi giderlerini önemli ölçüde azalttı. Kendi kendine yeten belediye düşüncesinden hareketle gider azaltıcı bir çalışmanın daha tamamlandığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak geçen yıl topladığımız zeytinler ile 1 tondan fazla zeytinyağı elde etmiştik. Zeytinyağını da İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz bünyesindeki aşevi ve hayır merkezimizde her gün bin 300 kişiye ulaştırdığımız yemeklerimizde kullanmış, belediye bütçesine de çok önemli katkıda bulunmuştuk. Birçok alanda kendi imalatımızı yaparak satın alma giderlerini en aza indirgemeye çalışırken, sıvı ve katı yağlara göre maliyeti daha yüksek olan zeytinyağıyla, yardıma muhtaç vatandaşımıza ulaştırdığımız yemeklere lezzet kattık. Bu yıl da aynı uygulamayı yapıyoruz. Kendi personelimizle yapabileceğimizin en iyisini yine Turgutlu halkımız için yapmaya gayret ediyoruz. Bu yıl da Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz zeytin hasadını tamamladı. İnşallah bin 300 kg elde ettiğimiz zeytinyağını muhtacın sofrasında pişen yemeklerde kullanacağız” dedi.