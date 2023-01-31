Parktaki su kanalına düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan parktaki su kanalına düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Atatürk Kent Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle beraber gezen 6 yaşındaki A.K., parkın içinde bulunan su kanalındaki ördeklere bakmak istediği sırada dengesini kaybederek kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kanaldan çıkarılan A.K. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.