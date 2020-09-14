İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Paşaköy mahalle meydanı yenileniyor

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy Mahalle meydanında başlatılan düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Bilgin, bu alanda yapılacak çalışma ile Paşaköy'ün güzel bir meydana kavuşacağını ifade ederek, "Yenilenecek meydan Paşaköylü hemşerilerime hayırlı olsun" dedi.


Başkan Bilgin'in Paşaköy'deki incelemelerinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Hasan Aydır, Paşaköy Muhtarı Recai Tekel, Bahadır Muhtarı Cengiz Mersin ve Sarısığırlı Muhtarı Kazım Özkan da yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.