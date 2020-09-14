Paşaköy mahalle meydanı yenileniyor

Başkan Bilgin, bu alanda yapılacak çalışma ile Paşaköy'ün güzel bir meydana kavuşacağını ifade ederek, "Yenilenecek meydan Paşaköylü hemşerilerime hayırlı olsun" dedi.

Başkan Bilgin'in Paşaköy'deki incelemelerinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Hasan Aydır, Paşaköy Muhtarı Recai Tekel, Bahadır Muhtarı Cengiz Mersin ve Sarısığırlı Muhtarı Kazım Özkan da yer aldı.