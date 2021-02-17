Pazar artıkları yaban hayvanlarına yem oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde semt pazarlarındaki atık sebze ve meyveler Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak, kış şartlarında yiyecek bulma güçlüğü çeken yaban hayvanları için yem desteği sağlandı.

Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları unutulmadı. İlçede her hafta kurulan semt pazarlarındaki atık sebze ve meyveler Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı. Toplanan yiyecekler Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçeye bağlı Kozluca, Azıtepe, Osmaniye, Horzumalayaka, Kestane Deresi mahallelerinde ormanlık alanlara bırakıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, amaçlarının karlı havalarda yaban hayvanlarının beslenmelerini ve yoğun kış şartlarına direnmelerini sağlamak olduğunu söyledi.