Pazar yerinde bandrolsüz tütün satarken yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pazar yerinde bandrolsüz açık tütün ve boş makaron satışı yapan bir şahıs gözaltına alınırken malzemelere de jandarma tarafından el konuldu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi pazar yerinde bugün saat: 13.00 sıralarında yapılan denetimlerde A.Ç. (26/E) isimli şahsın pazar tezgahında bandrolsüz şekilde açık tütün ve makaron sigara sattığı tespit edildi. Jandarma tarafından durumun Cumhuriyet Savcısına bildirilmesinin ardından şahsın pazar tezgahında satışa sunmuş olduğu 4 bin 600 adet boş makaron, farklı ağırlıklarda 8 adet naylon poşet içerisinde bulunan toplamda 31 kilogram ağırlığında açık tütün, 4 adet sigara sarma aparatı ve şahsın satışta kullandığı 1 adet dijital tartıya el konuldu. Muhafaza altına alınan malzemeler Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.