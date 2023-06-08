Pendikspor Süper Lig'e yükseldi

Lig Play-Off Final müsabakasında Bodrumspor ile Pendikspor Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Bodrumspor'un sol kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisinde Celal göğsüyle topu Mohammed'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza alanı içinde gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Bodrumspor'da Süleyman'ın sol köşe direği önünde Görkem'e yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

71. dakikada Eren'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde Umar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Bodrumspor: Sousa, Imeri (Burak Öksüz dk. 67), Süleyman, Ali, Cenk (Eren dk. 67), Erkan (Hakan Özmert dk. 46), Gökdeniz, Mohammed, Samet Yalçın (Onur dk. 84), Kenan, Celal (Umar dk.61)

Yedekler: Bahri, Yekta, Hakan Yeşil, Mert, Orgill

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan (Ferhat dk. 46), Murat, Tarık (Berkay dk. 46), Hasan Hatipoğlu, Hasan Kılıç, Ahmed (Mesut dk. 72), Rogerio, Samet Asatekin (Ali Han dk. 80), Regattin, Görkem (Kappel dk. 72)

Yedekler: Murat, Umut, Aosman, Oltan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Regattin (dk. 27 pen.), Rogerio (dk. 31) (Pendikspor), Hasan Hatipoğlu (dk. 38 k.k.)

(Bodrumspor)

Kırmızı kart: Süleyman (dk. 62) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Ali, Hakan Özmert (Bodrumspor), Kappel, Burak Öğür, Mesut, Rogerio, Ali Han (Pendikspor)