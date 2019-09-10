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Pet şişelerden 105 litre kaçak içki çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda pet şişelerde 105 litre kaçak içki ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda pet şişelerde 105 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde çalışmalarını sürdüren ve bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, şüpheli Ş.E. ve S.E.'nin aracı ile ikametleri ve ikamete ait depolarda Salihli Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla arama yaptı. Yapılan aramada pet şişelerde yaklaşık 105 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.E. ve S.E. hakkında adli işlem yapılırken, soruşturma devam ediyor.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini belirtti.

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