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Piknikçiler kirletti “Beşiktaşlı taraftarlar” temizledi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı Piknik Alanı’ndaki çöpler, Salihli Beşiktaşlılar Derneği ve Lise BJK Taraftarları tarafından toplandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı Piknik Alanı'ndaki çöpler, Salihli Beşiktaşlılar Derneği ve Lise BJK Taraftarları tarafından toplandı.


Salihli'de Beşiktaşlılar Derneği üyeleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lise BJK ile birlikte Demirköprü Barajı Piknik Alanı bölgesindeki çöpleri toplayıp, çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu. Beşiktaşlı taraftarların topladığı çöpler, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen, “Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Lise BJK ile birlikte Demirköprü Barajı Piknik Alanları Bölgesindeki çöpleri toplayıp, çevre temizliği yaptık. Ayrıca elimizden geldiği kadar yangına sebebiyet verebilecek cam parçalarını da topladık. Çünkü doğa miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanetimizdir” dedi.


Piknik alanında çöp konteyneri olmamasının üzücü olduğunu vurgu yapan Esen, “Yetkililerden ricamız bu bölgemize çöp konteynerleri konulmasıdır” diye konuştu.


Salihli Beşiktaşlılar Derneği olarak sosyal projelere devam edeceklerini belirten Esen, çöp kamyonu gönderen Salihli Belediyesi Temizlik Müdürlüğüne teşekkür etti.

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