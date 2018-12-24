Pınarbaşı'na çok amaçlı tesis

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'nın Büyükşehir olmasıyla mahalle statüsüne dönüşen köy ve beldelerde yatırım hamlesi başlattıklarını ifade etti.

Bu kapsamda bir çok mahallede olduğu gibi Pınarbaşı Mahallesinde de sosyal amaçlı bir tesis kuracaklarını dile getiren Yaralı, şunları söyledi:

“Pınarbaşı Mahallemizde hayır yemekleri, düğün törenleri ve diğer sosyal etkinliklerin yapılabileceği etrafı açık, üzeri kapalı bir tesis inşa edeceğiz. Vatandaşlarımız yazın sıcaktan, kışın yağmurdan etkilenmeden her türlü sosyal faaliyetlerini burada gerçekleştirebilecekler. Güzel bir tesis olacak mahallemize hayırlı olsun”

Saruhanlı Belediyesi olarak hizmetlerinin ilçeye bağlı 50 mahallenin tamamında eşit bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Yaralı, bu doğrultuda her mahalleye bir eser kazandırmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Saruhanlı Belediyesi, son beş yıl içinde bu tesislerden Aydınlar, Bedeller, Çaltepe, Şatırlar, Hatıplar, Azimli ve Halitpaşa Mahallesine inşa ederken, Saruhanlı Kapalı Pazaryeri ile Kepenekli'deki mevcut tesisin bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını tamamladı.