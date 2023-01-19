Piyasa değeri 250 bin TL olan esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah saat: 03.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu; B.C. ve S.D. isimli şahısların ikamelerinde yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri toplam 250 bin TL olan 1 kilo 580 gram kubar esrar, 2003 adet sentetik ecza hapı, 225 adet extacy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet 9 mm tabanca fişeği, 10 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Farklı suçlardan birçok suç kaydı olan şüpheliler B.C. ve S.D. gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.