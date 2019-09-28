Planetaryum binlerce öğrenciyi ağırladı

2018 yılının mart ayında açılışı yapılan ‘251 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Bilim Evi'ni bugüne kadar 450 okuldan 9 bin öğrencinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na bağlı bir birim olarak faaliyetlerini sürdüren ‘251 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Bilim Evi', yaz dönemi revize çalışmalarını tamamlayarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına da hızlı bir ziyaretçi trafiğiyle başladı. İki katlı olarak yapılan Planetaryumun ilk katında, sanal gerçeklik-artırılmış gerçeklik (Virtual Reality-Increased Reality) odası, fen bilimleri atölyesi, müzik kayıt odası, 3D yazıcı, bilim insanları sergisi, üst katta ise bilimsel sergi ürünlerinden oluşuyor. Binayı her gün farklı okul grupları ziyaret ederek farklı bir deneyime imza atıyor.

Manisalı öğrenciler, Manisa Planetaryum ve Bilim Evi'ni randevu sistemiyle 35 kişi olmak üzere branş öğretmenleriyle birlikte ziyaret edebiliyorlar. Merkez açıldığı günden beri 17 ilçeden 450 okul ve yaklaşık 9 bin öğrenciye hizmet verdi.

Merkez içinde bulunan bilimsel deney malzemeleri, fen grubu ders öğretmenleri tarafından aktif ders anlatımında da kullanabiliyor. Öğretmenler, öğrencileriyle beraber merkeze gelerek derslerini de işleyebiliyorlar.