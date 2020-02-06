Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Yangınla ilgili ölen ya da yaralanan yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Yeni açılan bir depoda kaynak yapma işlemi sırasında kıvılcımların polyestere sıçramasıyla çıkan yangına fabrika çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. Yangının kontrol altına alınamaması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangına 22 itfaiye personeli, 9 araç ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesine ait 3 su tankeriyle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir işçi tedavi altına alınırken, işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Yaralanan yok"

Yangının çıktığı plastik fabrikasına gelen Manisa Valisi Ahmet Deniz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerinden ve fabrika çalışanlarından bilgi alan Vali Deniz, yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmadığını, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek, “Fabrikada kaynak yapımı sırasında yangın çıktı, itfaiye ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangınla ilgili ölen ya da yaralanan yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.