İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Plastik fabrikasında korkutan yangın

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri harekete geçti. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın sonrası fabrikadaki işçiler tahliye edilirken yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için tedbirler alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken fabrikadan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Şehir merkezinden de görülen dumanlar sonrası fabrikadaki yangına hem OSB itfaiye ekiplerinin hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.