Plastik kasa fabrikasında yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisindeki plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki sanayi sitesi içerisinde yer alan bir plastik kasa üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plastik kasaların depolandığı bölümde yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü. Plastik kasa fabrikasında çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.