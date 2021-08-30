Plastik kasalar bir anda alev aldı büyük panik yaşandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yaklaşık 50 bin plastik kasa kül oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki plastikler bir anda alev aldı. Plastiklerin hızla tutuşmasıyla büyüyen yangın paniğe neden olurken imalathanedeki 7 işçi yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangının diğer işletmelere ve fabrika binasına sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken 50 bin plastik kasanın yandığı ve maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Yangının önce bahçedeki kuru otlardan çıktığı ardından da plastik kasalara sıçradığı ihtimali üzerinde durulurken Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.