Plastik kovadan uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada plastik kova içinde 200 gram satışa hazır uyuşturucu ve 10 bin TL para ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 12 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli A.E. isimli şahsın ikametgâhında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yapılan aramada 200 gram satışa hazır vaziyette torbalanmış uyuşturucu madde, 10 bin TL nakit para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli A.E. sevk edildiği adlî makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.