Plastiklerin yasaklanması için başvuruda bulundular

Asyalı, tehlike arz eden plastiklerin yasaklanması için Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Tüketici Hakları Derneği Manisa Şube Başkanı Rıfat Eriş Asyalı günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan ve Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yasaklanacak olan kullanılıp atılan plastik malzemelerin Türkiye'de de yasaklanması için başvuruda bulunduklarını söyledi.

"AB ülkelerinde 1 Temmuz 2021'de yasaklanacak"

Tüketici Hakları Derneği Manisa Şube Başkanı Rıfat Eriş Asyalı, “İnsanlar, hayvanlar, canlılar ve doğa için büyük tehlike oluşturan kullanılıp atılan plastiklere karşı küresel olarak önlem alma konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, AB ülkelerinde kullanıp atılan plastiklerin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yasaklanması kararı alınmıştır. Plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak, çeşitli ve hazır gıda, yiyecek ve içecekler için kullanılan plastik ambalajlar ile plastik kutular, şişeler, kaplar, çay ve kahve karıştırmak için kullanılan plastik karıştırma çubukları, plastik pipetler, plastik kulak çöpü, plastik balon çubuklar en yaygın kullanılan plastikler arasında” dedi.

"Doğadaki çözünme süresi 400 yıl"

Araştırmalar sonucunda kullanıp atılan plastiklerin ortaya çıkardığı zararlardan da bahseden Asyalı şunları söyledi: “Kullanıp atılan plastikler doğa katliamına neden oluyor. İnsan ve hayvan sağlığına zarar veriyor. Çevrede, doğada, akarsularda, nehirlerde, göllerde, denizlerde, toprakta yaşayan tüm canlılara ve biyoçeşitliliğe zarar veriyor. Söz konusu ortamların çeşitli şekillerde kirlenmesine neden oluyor. İnsanlarda kansere neden olabilen kullanıp atılan plastikler her yıl bir milyar kuşun ve çeşitli hayvanların ölümüne neden oluyor. Bir milyon deniz kuşu, kullanıp atılan plastik kirliliği nedeniyle ölüyor. Bu gidişle, denizlerde balıktan çok plastik olacak. Kullanıp atılan plastikler yediğimiz ve içtiğimiz gıdalara, soluduğumuz havaya zarar veriyor. Kullanıp atılan plastikler biyolojik olarak ayrışmıyor ve doğadaki çözünme süreci 400 yıldan daha uzun bir zaman alıyor. Bu sürecin sonunda da tam olarak çözünmüyor. Yalnızca mikro ve nano plastik denilen küçük küçük ve çok küçük parçalara ayrılıyor. Mikro ve nano plastikler, özellikle de küresel ölçekte, öncelikli kirleticiler olarak dikkate alınmaktadır. Günümüzde tükettiğimiz gıdalar, içtiğimiz su, soluduğumuz hava mikro ve nano plastik kirliliği içermektedir. Dolayısıyla, yediğimiz gıdalarla, içtiğimiz sularla, soluduğumuz hava ile birlikte nano ve mikro plastikleri yiyoruz, içiyoruz, soluyoruz. Kullanıp atılan plastiklerin sözü edilen zararları ve tehlikelerine karşı kalıcı, etkili ve doğru çözüm ise üretiminin, tüketiminin, ithalatının ve ihracatının yasaklanmasıdır. Kullanıp atılan plastiklerin alternatifi olarak yeniden kullanılabilir veya doldurulabilir sağlıklı ambalaj seçenekleri üretimi doğru ve kalıcı bir çözümdür. Tüketici Hakları Derneği Manisa Şubesi olarak, insanlar, hayvanlar, canlılar ve doğa için büyük tehlike oluşturan kullanıp atılan plastiklerin yasaklanması için tüm tüketiciler adına Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gerekli başvurularda bulunduk. Bu süreçte tüm halkımızdan destek ve hassasiyet beklemekteyiz.”