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Play-off'u garantileyen Manisa BBSK son maça hazırlanıyor

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 1 hafta kala play-off'u garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin son haftasında Cumartesi günü saat 15.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.


Deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraş'ı 5-2 mağlup ederek, ligin bitimine 1 hafta kala play-off hedefine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da gözler Cumartesi günü saat 15.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak olan Sivas Belediyespor maçına çevrilirken, hazırlıklar ise teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman 6'ya 6 jokerli oyunla devam etti. Yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından antrenman stretching ile sona erdi.

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