Polis çiftin nikahını Başkan Öküzcüoğlu kıydı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Minüre Düzenli ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan komiser Said Dilber, Alaşehir'de düzenlenen törenle dünya evine girdi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından kıyılan nikahın şahitliklerini Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Ayten Uslusoy, TEM şube müdürü Kenan Akgöllü ve KOM Şube Müdürü Ömer Ceylan yaptılar.

Törende çiftçileri Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, meslektaşları ve yakınları

Nikahı kıyan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugüne kadar, tek başınıza bir hayat sürdürüyordunuz, bundan sonra bir ömür boyu beraber olacağınız bir hayata başlıyorsunuz. Bundan sonra kararları ortak vereceksiniz. Birbirinizi mutlaka dinleyin" diyerek çifte mutluluklar diledi.