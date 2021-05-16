Polis coşkulu taraftarı hem tebrik etti hem de uyardı

Manisa'da polis ekipleri şampiyonluğu kutlamak isteyen Beşiktaş taraftarlarını hem tebrik etti hem de korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması konusunda uyararak evlerine dağılmalarını istedi. Bazı taraftarlar korona virüs tehlikesini hiçe sayarak meşalelerle kalabalık gruplar halinde gösteri yaptı.

Süper Lig'inde 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu 84 puanla lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Manisa'daki Beşiktaş taraftarları ise korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen caddelerde şampiyonluğu kutlamak istedi. Özellikle ara sokaklarda toplanan kalabalık taraftar grubu polis ekipleri tarafından megafonla uyarılarak evlerine dağılmaları istendi. Coşkulu taraftar grubunu hem tebrik eden polis ekipleri hem de korona virüs salgınını hatırlatarak taraftarlardan evlerine dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bazı taraftarlar korona virüs tehlikesini hiçe sayarak kalabalık gruplar halinde kutlama yaptı. Ana cadde ve ara sokaklarda sürekli olarak devriye gezen ekipler uyarılara kulak asmayan vatandaşlara da cezai işlem uyguladı.