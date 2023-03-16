Polis ve Jandarma personeli üniformaları ile dünya evine girdi

Genç çifte nikah töreninin ardından mesai arkadaşları tarafından üniformaları giydirilerek birbirlerine kelepçe ile bağlandı.

Polis ve Jandarma çiftinin nikah şahitliklerini Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Binbaşı Ali Galip Kocaman ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Gök yaptı. Daha önce Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Çorumlu Jandarma Astsubay Onur Aksungur ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Alaşehirli polis memuru Sibel Kırkıl'ın mesai arkadaşları eş dost ve akrabaları da genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Çiftin mesai arkadaşları çifte üniformalarını giydirerek kollarına kelepçe taktı. Akhisar Belediyesi Nikah Memuru Kazım Aydın'ın Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda düzenlediği nikah merasimi ardından kelepçe ile birlikte poz veren çiftin mutluluğuna mesai arkadaşları da ortak oldu.