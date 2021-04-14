Polis ve jandarmadan ortak denetim

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik polisleri ile jandarma trafik timleri motosikletlere yönelik ortak denetim yaptı. Yaklaşık 4 saat süren denetimde 42 motosiklet sürücüsüne 31 bin 756 lira ceza yazıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte son günlerde artan motosiklet kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kural, yasaklarına ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltilmesi ile 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu Artırmak' maksadıyla Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, ilçenin muhtelif yerlerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. 4 saat süren denetimde 280 motosiklet kontrol edilirken, 42 motosiklet sürücüsüne toplam 31 bin 756 lira ceza yazıldı. Denetimde trafikten men edilen 3 motosiklet ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Öte yandan motosiklet sürücülerine yönelik trafik polisi ve jandarma trafik timlerinin ortak denetimlerine devam edileceği belirtildi.