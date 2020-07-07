Polisle işbirliği yaptı, dolandırıcıyı yakalattı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde telefon ile dolandırılmak istenen vatandaş tuzağa düşmeyerek polisle işbirliği yapıp dolandırıcıyı yakalattı, Kendisini Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olarak tanıtan şahıs ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dolandırıcılar Emin Öztürk isimli vatandaşı ev telefonundan arayarak parasının ve altınının olup olmadığını sordu. Kendini polis olarak tanıtan şahıstan şüphelenen Emin Öztürk, bankada parasının ve altınlarının olduğunu söyledi. Telefondaki şahıs ise banka kasasındaki altınlarının FETÖ'cüler tarafından daha düşük ayarlı altınlarla değişitirildiği ve o altınları alarak analiz edeceklerini ve geri yerine koyacaklarını söyledi. Bankadan parasını ve altınlarını çekmesini söyleyen dolandırıcıları tuzağa çeken Emin Öztürk'e dolandırılcılar telefonunu kapatmamasını söyledi. Emin Öztürk cep telefonuyla polisi arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri eve gelerek gizlendi ve Emin Öztürk telefondaki şahsa bankadan altınları, parayı çektiğini söyledi. Kendini polis olarak tanıtan şahıs Öztürk'ün evine geldi ve altınlar ile paranın olduğu poşeti aldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evin diğer odalarından çıkarak dolandırıcı şahsı suçüstü yakaladı.

İ.K. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, vatandaş-polis işbirliği bir dolandırıcının yakalanmasını sağladı. Emniyet sorgusunun ardından adli mercilere çıkartılan İ.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.