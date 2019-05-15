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Polisten kaçarken 3. kattan düştü

Manisa’da devriye gezen polisler, atıl durumdaki binadan hırsızlık yapmak istedikleri iddia edilen zanlıların peşine düşünce kaçmaya çalışan şahıslardan biri 3.

Manisa'da devriye gezen polisler, atıl durumdaki binadan hırsızlık yapmak istedikleri iddia edilen zanlıların peşine düşünce kaçmaya çalışan şahıslardan biri 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Diğer iki zanlı da kovalamaca sonucu yakalandı.


Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi Turgutlu Caddesi üzerinde bulunan eski ilahiyat fakültesi binasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri atıl durumda bulanan eski ilahiyat fakültesi binasında hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark etti. Polisi gören zanlılar kaçmaya çalışırken içlerinden M.D. isimli şahıs 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahale olay yerinde yaptıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.


Öte yandan diğer iki şüpheli polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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