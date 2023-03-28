Porsche marka lüks araç kaldırıma çarparak yan yattı: 1 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Porsche marka lüks otomobil önce ağaca, ardından kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Bergama Caddesi'nde 34 JON 91 plakalı Porsche marka otomobiliyle seyir halinde olan Ali B. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki ağaçlara ardından kaldırıma çarparak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali B., Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.