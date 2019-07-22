Portatif havuzda yüzme kursu başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kula'da değerli zamanlar' projesi kapsamında, ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi için düzenlenen ücretsiz kurslar bünyesinde, Kula'da kurulan portatif yüzme havuzundaki kurs, düzenlenen açılış programı ile başladı.

Kula Kaymakamlığı'nın girişimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi için düzenlenen ücretsiz kurslarda eğitim verilmeye başlandı. Futbol, basketbol ve voleybol kurslarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tabduk Emre İlkokulu bahçesine kurulan portatif havuzda düzenlenen kurslar, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve beraberindekilerin katıldığı açılış programı ile başladı. Kursların başlangıcında öğrencilere şort ve forma dağıtımı yapan Kaymakam Duru, kursun ilk seansında öğrencileri izledi.

Kurslarla ilgili bilgi veren Kula Kaymakamı Kemal Duru, kurslara kayıt yaptıran 480 öğrencinin günlük 6 seans üzerinden yüzme kursu göreceğini belirtti. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü erkek öğrenciler için, salı, perşembe ve cumartesi günleri ise kız öğrenciler için verilecek olan kursların bugün itibari ile başladığını ifade eden Kaymakam Duru, kursların 3 Eylül Cumartesi günü sona ereceğini söyledi.

Kaymakam Duru'nun katıldığı yüzme kursunun açılışına, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracalıoğlu, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ve öğrenci velileri eşlik etti.