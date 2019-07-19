Portatif havuzda yüzme kursu pazartesi günü başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kula'da değerli zamanlar' projesi kapsamında, ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi için düzenlenen ücretsiz kurslar bünyesinde, Kula'da portatif yüzme havuzu kuruldu.

Kula Kaymakamlığı'nın girişimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi için düzenlenen ücretsiz kurslarda eğitim verilmeye başlandı. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında olduğu gibi yüzme kursu da açılan proje kapsamında, Tabduk Emre İlkokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. 22 Temmuz Pazartesi günü yüzme kursuna başlanacak olan portatif havuzda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, kurslar ile ilgili bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kula'da değerli zamanlar' projesi kapsamında çeşitli branşlarda kursların başladığını kaydeden İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, yüzme kursu kayıtlarının Halk Eğitim Merkezi'nde devam ettiğini söyledi. Kurs kayıtları kapsamında şuana kadar 480 öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığını belirten Özel, “Kula Kaymakamlığı'nın girişimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerimiz için ücretsiz kurslarımıza başladık. Çeşitli branşlarda başlayan kurslarımıza, 22 Temmuz günü başlayacak olan yüzme kursunu da ekledik. Kurulumu ve doldurma aşaması devam eden portatif yüzme havuzumuzda, şimdiye kadar kayıt yaptıran 480 öğrenci, günlük 6 seans üzerinden yüzme kursu görecek. 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak kursumuz, 3 Eylül Cumartesi günü son bulacak. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü erkek öğrenciler için, salı, perşembe ve cumartesi günleri ise kız öğrenciler için verilecek olan kursumuzun kayıtları Halk Eğitim Merkezimizde devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz, Halk Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptırmasının ardından öğrencileri gönül rahatlığı ile kursumuza gönderebilirler.” dedi.