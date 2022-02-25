Potada şampiyon Salihli Cesur Yıldızlar oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Manisa İli Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyon Salihli Cesur Yıldızlar Spor Kulübü oldu.

Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Salihli Cesur Yıldızlar Spor Kulübü, ligin son haftasında Belediye Spor Salonu'nda Manisa 8 Eylül Spor Kulübünü ağırladı. Taraftarların desteği ile salondan 71-60 galibiyetle ayrılan Salihli Cesur Yıldızlar Spor Kulübü, Manisa şampiyonu oldu. Salihli Cesur Yıldızlar Spor Kulübü, şampiyonluğu ise alt yapı oyuncuları ve aileleri ile birlikte doyasıya kutladı.

Kulüp başkanı ve aynı zamanda Sorumlu Antrenör Özgür Cesur, 6 takımın katıldığı, çift devreli lig usulüne göre oynan Büyük Erkekler Ligini elde ettikleri 9 galibiyet 1 mağlubiyet ile topladıkları 18 puanla şampiyon tamamladıklarını söyledi.

Daha önce U14 takımının Manisa şampiyonu olduğunu belirten Cesur, “Alt yapımızdan yetişen oyuncularımızdan oluşan kadromuzla da A Takımımız şampiyon oldu. Şampiyon olan takımımızla gurur duyduk. Umarım daha büyük başarılara imza atarız” dedi.