Potanın perileri Akgedik'ten çıkacak

Basketbolda altyapı çalışmalarını hızlandıran Yunusemre Belediyespor, Akgedik'te yetenek avına çıktı.

Yunusemre Belediyespor, Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği basketbol taramalarına Yunusemre Akgedik TOKİ İlkokulu'nda devam etti. Antrenör Yusuf Eryoldaş eşliğinde kız öğrencilere yönelik yapılan taramalarda birçok yetenek keşfedilirken, çocuklar basketbol takımına seçilebilmek için kıyasıya ter döktü. Taramaları izleyen Yunusemre Belediyespor Genel Koordinatörü Güliz Onater, okul yönetimine, öğretmenlerine ve öğrenci velilerine teşekkür ederek, oluşturacakları sağlam altyapıyla gelecek yıllarda turnuvalarda mücadele edeceklerini söyledi. Akgedik'te sporcu potansiyelinin yüksek olduğunu kaydeden Onater, Yunusemre Belediyesi öncülüğünde önümüzdeki günlerde açmayı planladıkları kurslar ile bölgede sporu canlandıracaklarını sözlerine ekledi.