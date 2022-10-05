Potanın Tarzanları, BSL'deki ilk iç saha maçı için gün sayıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) 2'nci haftanın açılış maçında 7 Ekim Cuma günü saat 19.00'da oynayacağı Beşiktaş Emlakjet karşılaşmasının hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) 2'nci haftanın açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Emlakjet'i Manisa'da konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'nda 7 Ekim Cuma günü saat 19.00'da oynanacak mücadele yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'deki ilk iç saha maçı olacak. Potanın Tarzanları ilk iç saha maçında Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte oyuncuların hırslı yapısı dikkat çekti.

“Beşiktaş gibi köklü bir camiayı yenmek için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız”

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Süper Lig'deki ilk maçımızda Pınar Karşıyaka deplasmanında gelecek adına çok iyi sinyaller aldık. İyi oyunumuzun ve oyuncularımızın maç içindeki reaksiyonlarının karşılığını Beşiktaş maçında almak istiyoruz. Her takımın sezon başında elbette uyum süreci oluyor. Ancak bu süreci de çabuk atlatmak gerekiyor. Geçen sezon hayalini kurduğumuz Süper Lig'de kalıcı olmak için iç saha maçlarımızı kazanmamız çok önemli. Taraftarlarımızdan alacağımız güçle Beşiktaş gibi köklü bir camiayı yenmek için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız” dedi.