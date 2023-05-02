Potanın Tarzanları, Büyükçekmece'yi ağırlayacak

haftasında Büyükçekmece'yi 7 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te Muradiye Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) son 3 haftaya girilirken Manisa BBSK, 7 Mayıs Pazar günü Onvo Büyükçekmece'yi saat 13.00'te konuk edecek. 28. hafta maçında karşılaşacağı rakibini ligin ilk yarısında deplasmanda 78-69 mağlup etmişti.

Bu sezonki son iç saha maçı

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da sezonun belki de en önemli müsabakasında Büyükçekmece'yi, Manisa'da ağırlayacakları maça tüm Manisalıları davet etti. Çaylan, “Artık son düzlüğe girdik. Kalan son 3 haftada son iç saha maçımızı Büyükçekmece'ye karşı oynayacağız. 6'ncı adam rolü ile bize büyük güç katan taraftarlarımızı son iç saha maçımıza davet ediyoruz. Bir basketbol şöleni yaşamak ve yaşatmak için bir kez daha haydi Manisa salona diyoruz. Takımını yalnız bırakma” dedi.