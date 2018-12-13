Preud'homme: “Bizim için güzel bir turnuvaydı”

Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Pozisyonlar bulduk ama maalesef bu pozisyonları gole çeviremedik. Kazanabilirdik, sonuçta böyle bir sonuca razı olmak zorunda kaldık” dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Standard Liege, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. Belçika ekibi bu skorla grubunu üçüncü sırada tamamlarken, Avrupa Kupasına veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme, “Açıkçası ilk yarıdan memnun kalmadım. Bazı oyuncular kendi sahip oldukları pozisyonun dışına çıktılar, sadık kalmadılar. Devre arasında konuşma fırsatım oldu. İkinci yarı oyunu elimize aldık, daha iyi fırsatlar yakaladık, daha etkili olmaya başladık. Pozisyonlar da bulduk ama maalesef bu pozisyonları gole çeviremedik. Kazanabilirdik, sonuçta böyle bir sonuca razı olmak zorunda kaldık. Maçta Oulare sakatlandı. Umarım onun da durumu ciddi değildir. Hastanede şu anda bir filmi çekilecek. Genel olarak 10 puan topladık bu turnuvada. Sevilla, Krasnodar maçına da bakıyorsunuz. Bu iki takım devam edecek yoluna. Bizim için güzel bir turnuvaydı. İstemediğimiz gibi bitirmiş olsak da. Umarım Akhisar için de öyle olmuştur. Onların da ilk defa katıldıkları bir turnuvaydı. İyi bir turnuva geçirdiklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Penaltı pozisyonlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Preud'homme , “Belçika liginde oynansaydı bu maç, belki o zaman bu pozisyonlar penaltı olarak verilebilirdi. Açıkçası birden fazla penaltı pozisyonu oldu maç boyunca. Hakem hepsine kayıtsız kaldı” diye konuştu.