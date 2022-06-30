Profesyonel futbolcu BAL ekibine imza attı

Kırmızı siyahlılar kariyerinde Turgutluspor, Manisaspor, Göztepe, İnegölspor, Gümüşhane, Manisa Futbol Kulübü, Düzcespor, İçel İdmanyurdu, Başkent Gözgözler Akademi, Buca 1928 gibi birçok profesyonel takımda forma giyen 26 yaşındaki İsmail Köse'yi renklerine bağladı.

BAL ekibi Sanayi Yıldızspor 26 yaşındaki İsmail Köse'yi renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, çok değerli bir ismi kadrolarına kattıklarını ifade etti.

“Bize güç katacağına inanıyoruz”

İsmail Köse'nin deneyimli bir isim olduğunu aktaran Başkan Yıldız, “Takımımıza güç katacağına inancımız tam. Sağ ve sol kanatta oynayan bir isim. Onun tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. Hedefe hep birlikte ilerlemeyi arzuluyoruz. İsmail kardeşimize kulübümüze hoş geldin diyoruz. İsmail Köse'nin transferi her iki tarafa da hayırlı olsun.” diye konuştu. Tecrübeli isim İsmail Köse ise “Öncelikle kulüp başkanımız Erhan Yıldız'a teşekkür ederiz. Futbola bakış açısı Manisa adına çok önemli. Böyle değerli başkanların Türk futboluna daha fazla hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni sezona iyi hazırlanıp iyi başlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Milli formayı giydi

Öte yandan profesyonel liglerde 185 kez forma giyen İsmail Köse, milli takımda U12'den U19 kategorisine kadar al bayraklı formayı da terletti. U15, U17 ve U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde milli takım formasıyla mücadele eden Köse, burada toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.