Proje kapsamında 4 bin kitap hedefine ulaşıldı

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz tarafından duyurulan ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca okuduğu dört bin kitabın Turgutlulu gençlere ulaştırılması amacıyla başlatılan projede hedeflenen dört bin kitabın tamamı çocuk ve gençlere teslim edildi.

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin sosyal medya hesapları üzerinden kitap talebinde bulunan çocuk ve gençlere yaşlarına uygun içerikteki çok çeşitli kitaplar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaştırıldı. Ekipler ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel bir çalışma gerçekleştirerek bayrama özel milli mücadele dönemi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve başarılarını konu edinen kitaplar ve Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk'u çocuk ile gençlerle buluşturdu.

Başkan Yardımcısı Honaz'dan teşekkür

“Sen evde kal kitap sana gelsin” projesinin bir buçuk aylık gibi kısa sürede sona erdiğini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, projeye ilgi ve katılım gösteren herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

“Turgutlu Belediyesi olarak korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan çocuk ile gençlerimizin evde geçirdikleri süre boyunca kitap okumaları, bilgi ve kültür hazinelerini geliştirmeleri amacıyla ‘Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin' projesini hayata geçirdik. Bu projeye başlarken de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca okuduğu dört bin kitap sayısını çocuk ve gençlerimizle buluşturmayı amaçladık ve bu amacımızı da bir buçuk aylık gibi kısa içerisinde gerçekleştirdik. Projemize ilgi ve katılım gösteren başta sevgili çocuk ile gençlerimize ve değerli ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuk ve gençlerimize yönelik, onlara faydalı olacağına inandığımız diğer projelerimizi de kısa bir süre içerisinde sunmaya devam edeceğiz.”