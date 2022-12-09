Proje sayesinde özel çocuk annelerine istihdam sağlanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Yunusemre Şubesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Özellikli Çocuk Annelerini Kızılay ile İstihdam Projesi” çerçevesinde özellikli çocuk anneleri, bir ay boyunca Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki Süs Bitkileri Üretim Tesisinde seracılık ve çiçek yetiştiriciliği üzerine kurs aldı. Aldıkları eğitimin ardından, düzenlenen törenle özellikli çocukların anneleri sertifikalarını aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Yunusemre Şubesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü, özel çocukların anneleri için anlamlı bir proje gerçekleştirdi. Kızılay Yunusemre Şubesi hazırladığı “Özellikli Çocuk Annelerini Kızılay ile İstihdam Projesi'ne, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Yunusemre Şubesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Projede özel çocuk anneleri, bir ay boyunca Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki Süs Bitkileri Üretim Tesisinde seracılık ve çiçek yetiştiriciliği üzerine kurs aldılar. Aldıkları eğitimin ardından özel çocuk annelerine sertifika töreni düzenlendi. Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki Süs Bitkileri Üretim Tesisinde düzenlenen sertifika törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kent Estetiği Dairesi Başkan Vekili Hakan Gaşi, Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Ayşen Oğuz ve Kızılay Yunusemre Şube Yönetimi katıldı.

Proje hakkında bilgi verdi

Düzenlenen törende konuşan Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim, “Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğüne projemize verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Projemiz, “Özellikli Çocuk Annelerini Kızılay ile İstihdam Projesi”. Bu projemiz yurt çapında en değerli beş projeden birisi seçildi. Kızılay'ın birçok projesi bulunmaktadır. Yunusemre şubemizin yaptığı özellikli annelere Kızılay ile istihdam projesi, şuan Türkiye'nin göz bebeği bir projedir. Bu proje, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Çünkü, özellikli çocuklara sahip anneler, bizim için değerli varlıklar. Hepimizin annesi değerli ama özellikli çocuk anneleri toplum için değerli. Allah hepsinden razı olsun. Biz de onlara meslek edindirme adına böyle bir proje gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle projeyi tamamladık. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Verimli bir eğitim oldu”

Kent Estetiği Dairesi Başkan Vekili Hakan Gaşi de, verimli bir eğitim dönemi olduğuna dikkat çekerek, “52 bin metre karelik alan üzerine kurulu seramızda, 4 bin metre karelik kapalı alanımız bulunmaktadır. 4 bin metre karelik kapalı alanda mevsimlik çiçek ve yıllık bitkiler üretiyoruz. Yapılan eğitimde özel çocuk sahibi annelerimize, ağaç ve bitkilerden çelikleme yöntemi ile üretilme ve mevsimlik çiçeklerin tohumlama eğitimi verildi. Verimli bir eğitim olduğunu düşünüyoruz” dedi. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, projede yer almaktan dolayı memnuniyetini paylaşarak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Yunusemre Şubesi'ne bizleri bu projeye dahil ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler de eğitici ve kurs desteği verdik projeye. Yeni sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktan gurur duyarız” dedi.

Projeden faydalanan özel çocuk anneleri, memnuniyetini dile getirerek emek verenlere teşekkür etti.

Programın sonunda, özel çocuk anneleri serada ürettikleri çiçeklerden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e takdim edilmek üzere Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu'na teslim etti.