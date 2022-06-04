Projeler hem istihdamı artıracak hem de ilçenin tanıtımını sağlayacak

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Kula'ya yaptığı yatırımların yanı sıra Zafer Kalkınma Ajansı'nın da Kula'daki projelere büyük destek sağladığını söyledi. Maliyeti yaklaşık 90 milyonluk destekle 5 projenin Kula'ya kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Palabıyık, bu projelerde Kula'ya kazandırılacak nadide eserlerin yakın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Kula'ya yaptığı büyük yatırımların yanı sıra, Zafer Kalkınma Ajansı'nın da Kula'ya yapılan yatırımlara büyük destek sağladığını dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı protokolle Kula'ya 5 büyük eser kazandırmaya hazırlandıkların kaydederek, 5 proje için Zafer Kalkınma Ajansı'nın 90 milyon TL'yi bulan destek sağlayacağını söyledi.

"100 genç ve kadına istihdam olanağı sağlayacak"

Projelerle ilgili bilgi veren Başkan Palabıyık, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından başvurusu yapılan ve onaylanan, 54 milyon 700 bin TL maliyetle yapılması planlanan ve maliyetin tamamı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olan Kula Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu Projesi'nin Kula'ya ekonomik hareketlilik kazandıracağını söyledi. Yaklaşık 100 genç ve kadına istihdam olanağı sağlayacak projenin 64,5 dekar alan üzerinde 50 dekar büyüklüğünde teknolojik sera alanı kurulması sağlanarak tarımsal üretimde görece olarak geri planda kalan Kula'da atıl durumda olan jeotermal kaynağın kullanılacağını söyleyen Başkan Palabıyık, yerli gıda üretimini destekleyecek, yeşil ve temiz üretimi teşvik eden ve ilçede seracılık faaliyetinin yerleşmesinin ilk adımı olacak teknolojik sera alanı kurulacağını söyledi.

"Kula'nın tanıtımına katkı sağlayacak"

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeoparkı'nın turizm değeri olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu dile getiren Başkan Palabıyık, Kula'nın tanıtımının en önemli yatırımı olan 'Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Yenileniyor ve Dijitalleşiyor Projesi için Zafer Kalkınma Ajansı'nın yaklaşık 6 milyon 606 bin TL destek sağlayacağını belirtti. Başkan Palabıyık, bu proje ile jeopark alanının altyapı ve üstyapısı oluşturularak tüm gerekliliklere sahip, çok yönlü aktiviteleriyle uzun vakit geçirilebileceğini, özellikle yabancı turistlerin gözde turizm destinasyonuna dönüştürülmesi hedeflendiğini söyledi. Proje ile jeopark alanındaki altyapıların yenilenip yeni yapıların ekleneceğini söyleyen Başkan Palabıyık, 155 metrekare büyüklüğünde interaktif müze yapılacağını, böylece 3 genç istihdamının yanı sıra ilçedeki restoranlar, oteller, acenteler, rehberler gibi hizmet sektöründeki hareketlilik dolayısıyla 20'nin üzerinde dolaylı istihdam sağlanacağınıifade etti.

Kula tarihi restorasyonla canlanıyor

Manisa'nın turizm alanında gözbebeği olan Kula'nın evleri ile tarihi yapıların yerli ve yabancı turistler için cevher niteliğinde olduğunu söyleyen Başkan Palabıyık, "İlçemizde restorasyonu bekleyen pek çok yapı bulunuyor. 16 milyon 680 bin TL destek sağlanacak olan projede, ilçemizin turizm alanı içerisinde yer alan restorasyonu ile örnek olacak, turistlerin konaklaması ve vakit geçirmesi, ayrıca ilçenin ekonomik hareketlilik kazanması için Bekirbeyler Evi, Köprücüler Evi ve Hancı Çukur Çeşme ile Buruşuk Çukur Çeşme'nin restorasyonuyla butik otel ve etkinlik alanları yapılması planlanıyor. Projede doğrudan 12 genç ve kadın istihdamı sağlanacak, bunu yanı sıra projenin oluşturacağı ekonomik hareketlilik sayesinde dolaylı olarak 30'a yakın kişiye iş olanağı sağlanması hedefleniyor." şeklinde konuştu.

"Bakan Kasapoğlu'nun memleketinde spor malzemeleri üreteceğiz"

Kula'ya hizmet yağdıran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde spor malzemeleri üretimi için proje çalışmalarının yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Palabıyık, "Kula Kaymakamlığı'mız tarafından başvurusu yapılan ve yaklaşık 2 milyon 703 bin TL destek sağlanacak olan Kula Yerli Spor Malzemeleri Üretim Merkezi Projesinde, yurt dışından ithal edilen ve yurt içi pazarında talebi fazla olan spor malzemelerinin yerli ve milli üretim amacıyla kurulacak merkezde ve uzaktan çalışma modeliyle evlerde dikimin sağlanmasıyla yerli üretim de artacak. Böylece ilçemizde gelir düzeyi düşük kadınlar başta olmak üzere gençlerin gelir düzeylerini, ekonomik ve sosyal refahlarını artırmak, ithalatı azaltarak yurt dışına döviz çıkışını düşürmek amaçlanmaktadır. Projenin gerçekleşmesiyle Kulalı Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yakışır bir hizmet sağlamış olacağız." dedi.

"Emir Kaplıcaları, turizmin gözbebeği olacak"

Kula'nın tarihi ve turistik yapıları arasında yer alan ve son yıllarda unutulmaya yüz tutan Emir Kaplıcaları bölgesinde, "Kula Emir Bölgesi Termal Cazibe Merkezi Projesi" projesiyle, atıl durumda olan termal kuyunun sıcak suyunun kullanılacağı kadın ve erkek, açık ve kapalı olmak üzere iki termal havuza sahip tesis yapılacağını söyleyen Başkan Palabıyık, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yaklaşık 9 milyon 772 bin TL destek sağlanacak olan proje ile yine kadın ve erkek olmak üzere iki tarihi Roma hamamının da restore edileceğini anlattı. Termal havuz tesisinde lobi, kafeterya, vitamin bar, soyunma odaları, tuvalet gibi sosyal alanların yer alacağını belirten Başkan Palabıyık, tesisin işletmesi için doğrudan 10 genç ve kadın istihdamı sağlanacağını sözlerine ekledi.