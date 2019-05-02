Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilecek

Bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Akıllı ilacın akıllı çocukları' Projesi başladı. Proje kapsamında Yenimahalle Hanımlar Lokalinde kurs gören hanımlara kontrolsüz ilaç kullanımının zararları anlatıldı.

Yunusemre Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yunusemre Kent Konseyi tarafından bilinçsiz, kontrolsüz ilaç kullanımının zararlarının duyurulması amacıyla başlatılan 'Akıllı ilacın akıllı çocukları' Projesi kapsamında Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali'nde eğitim gören hanımlara seminer verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Tıbbi Cihaz İlaç ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Levent Dinçer'in konuşmacı olduğu seminere Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Münire Kuru, İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Eczacılık Birimi Şube Müdürü Bilal Öztürk ve kursiyerler katıldı.

Dinçer, bilinçsiz ilaç kullanımının vücutta oluşturduğu zararlara dikkat çekerken; ilaçların kontrolsüz kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Levent Dinçer burada yaptığı açıklamada, “İlaçların bilinçsiz kullanılması tüm dünyada yaşanılan bir sorun. Ülkemizde bu konuda bir duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Daha bilinçli, daha etkili ve sadece hedefe yönelik kulaktan duyma olmayacak şekilde ilacın doğru kullanımına yönelik bilgiler vermeyi amaçlıyoruz. Bu konuda önceliğimiz çocuklar. Bunun için de annelerimizi bilinçlendirerek çalışmalarımıza başladık. Bu eğitimlerimizin devamı gelecek” dedi.

Eğitimle çok güzel bilgiler edindiklerini dile getiren kursiyerlerden Saniye Çakır ve Merve Alkan ise doğru bildikleri yanlışları seminerde öğrendiklerini belirtti.