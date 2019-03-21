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Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti

Manisa Valisi Ahmet Deniz’in eşi Olcay Deniz, vali yardımcıları ve kaymakam eşleriyle birlikte Turgutlu Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, vali yardımcıları ve kaymakam eşleriyle birlikte Turgutlu Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.


Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Turgutlu Huzurevi Müdürü Mehmet Marmara, Olcay Deniz ve protokol eşlerine huzurevini gezdirerek bilgi verdi.


Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Olcay Deniz ve beraberindekiler, yaşlılarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.


Vali Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz ve beraberindekiler daha sonra Turgutlu Kent Müzesi'ni gezdi. Müze sorumlusu Mehmet Gökyayla müzeyi tanıtarak bilgiler verdi.

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