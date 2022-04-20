Protokol yatılı öğrencilerle iftar açtı

Manisa'da Gediz Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve pansiyonda kalan öğrenciler protokol ile birlikte iftar açtı. Geleneksel hale gelen iftarda protokol üyeleri öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemeklerini aldı.

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi yemekhanesinde gerçekleşen iftar programına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsün Çaykara, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şube Müdürü Sabahattin Yurt, Okul Müdürü Bülent Tonoz ve okulun pansiyonunda kalan öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çaykara ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemeklerini aldı. Okunan duanın ardından hep birlikte iftar açılırken Kaymakam Çaykara, Milli Eğitim Müdürü Dikici ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gencay, öğrencilerle birlikte iftar açmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, her yıl okuldaki pansiyonda kalan öğrencilerle birlikte iftar açtıklarını ifade ederek, protokol üyelerine iftara katılıp öğrencilerle aynı sofrayı paylaştıkları için teşekkür etti.